Location en Meublé Non Professionnel : des atouts à prendre en compte

Si le taux de rendement du meublé est plus élevé, c’est aussi parce que l’imposition des revenus est légère comparée à celle de la fiscalité immobilière : au lieu d’être imposés à 100 % à l’impôt sur le revenu, les loyers sont considérés comme des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC). À ce titre, ils ont le choix entr deux régimes. Ils peuvent opter pour le régime Micro BIC et bénéficier d’un abattement de 50% sur les recettes locatives. Sinon, ils peuvent opter pour le régime réel BIC. Dans ce dernier cas, la tenue d’une comptabilté est nécessaire. Les frais d’acquisition et les charges annuelles engagés par le propriétaire (travaux, intérêts d'emprunt, taxe foncière, charges de copropriété, etc.) sont alors déductibles de ces recettes locatives. De plus, il est possible d’amortir comptablement la valeur du bien. Grace à cet amortissement, il est fréquent de ne pas être fiscalisé sur les loyers perçus en LMNP.

Pour prétendre à ce statut LMNP , la location ne doit pas constituer l’activité principale de l’investisseur et le montant des loyers être plafonné sous le seuil de 23.000 euros/an. Si ces 2 conditions sont remplies et que les recettes locatives représentent moins de 50 % du revenu global du foyer fiscal de l’investisseur, celui-ci est éligible au statut de LMNP. Son grand avantage est de procurer un loyer élevé, car un logement meublé offre un meilleur rendement qu’une surface nue : de l’ordre de 4 à 5 % nets pour le LMNP contre 2 à 3 % pour la location nue, voire moins dans les zones où le prix de l’immobilier est très élevé.

Le statut de Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP) permet d’investir dans l’immobilier neuf ou ancien en bénéficiant d’une rentabilité et d’une fiscalité plus avantageuse qu’avec une location nue. Le principe du LMNP consiste à acheter seul ou à plusieurs un bien immobilier, puis à le louer « meublé », c’est-à-dire en l’équipant afin qu’il réponde aux besoins essentiels des locataires. Ce statut s’adresse à tous les contribuables souhaitant se constituer un patrimoine immobilier tout en disposant d’une rente (loyers) défiscalisée, versée sur le long terme.

Plusieurs portes donnent accès à l’investissement en meublé non-professionnel. Investissement-LMNP.fr, le 1er site d’investissement sur le LMNP en France, recense l’ensemble de ces dispositifs :

- Adapté aux particuliers souhaitant investir en meublé sans disposer d’un gros capital, l’investissement en OPCI LMNP est accessible à compter de 1000 euros. Comme avec une SCPI, les Organismes de placement collectif en immobilier (OPCI) permettent d’investir dans un fonds de placement immobilier. Il investira l’argent collecté dans plusieurs biens. Cet achat groupé permet aux investisseurs de mutualiser les risques locatifs.

- Autre formule possible, l’investissement direct dans une résidence de services (EHPAD, résidences étudiantes, ...). Il donne à l’investisseur l’opportunité de défiscaliser une partie de son investissement et de récupérer la TVA lorsqu’il achète un bien neuf. Il signe alors un bail commercial de 9 à 12 ans avec un gestionnaire qui lui garantit un loyer annuel. À ce gestionnaire de remplir et de gérer au mieux la résidence, et de payer à tous les propriétaires les loyers annoncés au départ. Cette formule garantit une rentabilité nette comprise entre 4 % et 6%.

Surtout, il est possible d’investir sur le secteur de la santé qui a été un des seuls à bien résister à la crise du Covid-19.

Les emplacements attractifs et bien desservis seront ceux qui garantiront la meilleure valorisation et un bon rendement locatif meublé dans la durée.

