Malgré la crise sanitaire, le marché de l'immobilier a "remarquablement tenu" en 2020

La crise du Covid-19 a ébranlé de nombreux secteurs économiques. L'année 2020 touchant à sa fin, l'heure est au bilan pour le secteur de l'immobilier. Privé de visites pendant de longues semaines à cause de confinements répétés, a-t-il pu rattraper son retard en termes de transactions immobilières ? Les pratiques d'achats des Français ont-elles changé ? Cela a-t-il eu un impact sur le prix de vente des biens ? Éléments de réponse avec David Ambrosiano.

Ensuite, les prix des maisons qui ne cessaient de chuter ont retrouvé leur niveau de 2011 grâce à une forte demande de la part des acheteurs. On constate "une véritable appétence des Français pour les maisons individuelles", souligne David Ambrosiano, avec un retour vers davantage de surface et de verdure, notamment après le second confinement.

"À la maison avec les enfants, c'est vrai que c'est compliqué. Alors que là il y a un peu plus d'espace, il y a un jardin, ils vont pouvoir courir. L'appartement, ce n'est plus pour moi", confie Laurent Bensiman, un acquéreur, sur TF1. "Ils ont besoin de calme, de sérénité, un besoin d'espace, un besoin d'une pièce en plus pour avoir un espace bureau pour pouvoir travailler tranquillement", complète Déborah Baudry, agente immobilière, qui reçoit des centaines de dossiers quotidiennement.