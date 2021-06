Immobilier : le locataire doit pouvoir accéder à son logement sans aide

"Home, sweet home !" Notre maison, notre chez nous, là où se gardent nos souvenirs, se développe notre intimité, là où notre famille mûrit… Ce bâtiment hors du commun devient notre sanctuaire. Après les confinements successifs, beaucoup en ont marre et cherchent à le fuir. Mais l’appartement, la masure, la hutte, la cabane reste un endroit exceptionnel où nous inscrivons les pages les plus profondes de nos vies. Que vous soyez locataire ou propriétaire, rien n’y personne n’a le droit de vous empêcher de l’atteindre et d’en profiter, rappelle la plus haute juridiction française.