Investissement en résidence services : protecteur et rentable

La répartition des charges est fixée dans le bail que signe l’ investisseur en LMNP avec le gestionnaire : la taxe foncière et les honoraires de syndic sont à la charge de l’investisseur. Les frais de gestion et les travaux (gros œuvre, entretien, mise aux normes, etc.) généralement assumés par l’exploitant.

Résidences étudiantes, résidences de tourisme, résidences d’affaires, résidences seniors, EHPAD… : le statut de LMNP donne accès à plusieurs catégories immobilières. La crise sanitaire a démontré que certaines résidences protègent mieux les investisseurs que d’autres. "Ainsi alors que les résidences étudiantes se sont dépeuplées suite à la fermeture des universités, les EHPAD ont conservé un taux d’occupation proche de 100 %", reprend Louis Legasse. La crise sanitaire n’a pas changé la donne puisque l’entrée dans ces établissements régulés et contrôlés par l’Etat, est fréquemment précédée par une liste d’attente.

Pour investir dans un EHPAD, les investisseurs disposent de 2 régimes fiscaux :

- Le régime micro-BIC (ou régime forfaitaire) qui permet de profiter d'un abattement de 50 % sur les loyers tout en échappant aux cotisations sociales.

- Le régime réel qui permet de créer un déficit : l'ensemble des charges (intérêts d'emprunt, taxes, travaux, frais de syndic et de gestion, etc.) ainsi que les amortissements qui peuvent être déduits des loyers. Avec ce système, l’investisseur diminue ses recettes, et donc le montant de ses impôts.

Plusieurs critères sont à prendre en compte avant d’investir dans une résidence services de type EHPAD, dont le taux d’effort, c’est-à-dire le ratio entre les loyers versés aux propriétaires et le chiffre d’affaires généré par la résidence. "Ce taux d’effort ne doit pas être trop élevé (25 % au maximum) pour que le gestionnaire puisse tenir la rentabilité (4 à 6 %) promise aux propriétaires", souligne Louis Legasse.

Autre critère de sélection : choisir un EHPAD géré par un des plus gros gestionnaires du marché, avec au minimum 80 lits et si possible une unité Alzheimer. Cela pérenise l’exploitation des établissements sur le long terme.

