Où investir : acheter des SCPI ou un appartement locatif ?

Pourquoi l’investissement en parts de SCPI est-il préférable à l’achat d’un appartement lo-catif en 2021 ? Quels sont les avantages de la SCPI sur l’immobilier traditionnel ? Un repor-tage avec La Centrale des SCPI, la plateforme de référence des SCPI en ligne.

Investir dans l’immobilier locatif a toujours eu les faveurs des Français. Pourtant, les contraintes légales ne cessent de se multiplier : les contrôles des locations en Airbnb sont devenus plus fré-quentes et les mesures d’encadrement des loyers se renforcent. C’est pourquoi de plus en plus de Français se tournent vers l’investissement en parts de Sociétés Civiles de Placement afin de prépa-rer leur avenir sans se perdre dans des démarches administratives et avec un rendement attractif.

La SCPI: plus simple et plus rentable que l’immobilier classique ?

En 2021, acheter un appartement s’apparente de plus en plus à un parcours du combattant. Visites physiques perturbées par les confinements, couvre-feu ou reconfinements, prix au mètre carré très élevé pour des petites surfaces ou encore obligations administratives de plus en plus lourdes. La rentabilité de l’immobilier classique ne cesse de dégringoler. Et ce n’est que le début ! La baisse devrait s’accentuer car les loyers moyens pratiqués sont encore trop élevés par rapport aux me-sures d’encadrement qui commencent à se généraliser. Les propriétaires locatifs risquent fort de devoir jongler entre baisses de loyers et procédures avec leurs locataires dans les années à venir. La location courte durée type Airbnb est également dans le collimateur avec des contrôles qui se renforcent voire même des interdictions dans plusieurs villes. Même le LMNP et le Pinel sont des régimes dont les avantages devraient être atténués dans les années qui viennent. Le législateur souhaitant rationaliser le marché. Face à cela, l’épargnant qui souhaite se constituer un pécule rentable pour sa retraite doit prendre ses dispositions. De plus en plus de Français ont fait le choix de continuer à investir dans l’immobilier mais sous une autre forme, rentable et simple : la SCPI de rendement. Les SCPI de rendement permettent aux épargnants d’investir dans de l’immobilier tertiaire de fa-çon mutualisée. Un immobilier normalement inaccessible aux particuliers avec des locataires qui sont des sociétés et qui s’engagent sur plusieurs années. Contrairement à de l’immobilier classique, ici pas de contraintes de gestion car les SCPI sont gérées par des sociétés de gestion qui vont s’occuper de tout pour les particuliers. L’épargnant n’a ainsi aucune démarche à faire ! Un investis-sement serein de A à Z ! L’immobilier tertiaire n’est en plus pas touché par les mesures d’encadrement des loyers. Une véri-table aubaine ! Les rendements des SCPI peuvent ainsi atteindre jusqu’à 6% nets pour les meil-leures SCPI du marché. Le rendement est versé par trimestres ou par mois directement sur le compte des épargnants. Une recette simple et efficace qui explique en grande partie le succès des SCPI de rendement depuis 50 ans. "Les clients qui nous appellent au 01.44.56.00.23 sont souvent des personnes qui ont déjà eu de l’immobilier classique et qui souhaitent arrêter de faire les frais d’une gestion trop lourde ou des primo-investisseurs qui ont bien compris les contraintes de l’immobilier en 2021. La SCPI est un vrai bol d’air frais pour les épargnants, à tel point qu’il n’est pas rare de les voir re-souscrire au terme d’un premier investissement réussi" témoigne Thibault Le Coail, consultant senior pour La Centrale des SCPI, premier réseau digital spécialisé sur les SCPI.

Comment investir en immobilier avec la SCPI ?

Comme pour de l’immobilier classique, l’offre en SCPI est très large avec près de 200 SCPI de rendement existantes. Cependant, pas besoin de perdre son temps en visites puisqu’il existe des plateformes internet indépendantes qui permettent de découvrir les meilleures directement depuis son téléphone comme le site de la plateforme de référence de La Centrale des SCPI : www.centraledesscpi.com Véritables agents immobiliers et conseillers en gestion de patrimoine 2.0, les consultants de La Centrale des SCPI vont ainsi guider gratuitement les épargnants dans leur processus d’investissement. Après un tour d’horizon du patrimoine de l’investisseur et de ses objectifs, ils vont pouvoir lui proposer un portefeuille multi-SCPI adapté à sa situation. En effet, la force du place-ment en SCPI est qu’il permet une diversification extrêmement puissante qui ne pourrait être obte-nue avec l’achat d’un simple appartement locatif. Par exemple, Laurent Fages, consultant senior à La Centrale des SPCI, a ainsi pu guider un de ses clients qui désirait investir 100 000 euros en parts de SCPI. Pour ce montant là, ce client n’aurait pu s’acheter qu’un studio dans sa ville d’origine loué à un unique locataire. Avec la SCPI de rendement, il a ainsi pu investir sur un patrimoine immobilier de plusieurs centaines d’immeubles dans une dizaine de pays différents. Exemple de portefeuille SCPI de La Centrale des SCPI

