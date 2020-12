Immobilier, placement financier… où investir un héritage ?

Quelques mois après votre rendez-vous avec le notaire, vous voyez apparaître sur votre compte bancaire un virement ayant pour objet "héritage". Après de longues démarches administratives, vous pouvez bénéficier de cet argent et il ne reste plus qu’à trouver un placement pertinent pour l’investir. Mais voilà, où placer l'argent de cet héritage pour le faire fructifier dans les meilleures conditions ? Faut-il l'investir sur de l’immobilier ou réaliser un placement financier ? Le meilleur choix pour investir son héritage se situe finalement entre les deux en optant pour un placement qui offre énormément d’atouts : la SCPI ou société civile de placement immobilier. Découvrons comment ce placement s'est imposé comme le préféré des héritiers avec l'aide du premier courtier indépendant en SCPI, La Centrale des SCPI.

Ensuite, la SCPI attire les héritiers en quête de placement par la régularité de ses performances depuis 50 ans et sa résilience aux différentes crises économiques. Son taux de rendement culmine jusqu'à 6% net pour les meilleures SCPI disponibles sur le site de La Centrale des SCPI. Par ailleurs, la valeur des parts de SCPI est susceptible de se revaloriser faisant ainsi croître le capital investi. On jouit alors d'un double effet d'enrichissement pour son héritage.

On investit son héritage en SCPI selon ses convictions et en s'appuyant sur des indicateurs de performances factuels. Il y en a pour tous les goûts : des SCPI de santé, des SCPI de logistiques, des SCPI Européennes, des SCPI environnementales, des SCPI résidentielles et encore bien d'autres thématiques d'investissement. Lorsqu'on a une grosse somme d'argent à investir, il ne faut pas hésiter à user de la diversification dans la composition de son portefeuille de SCPI. Souscrire à plusieurs SCPI à la fois augmente encore plus le rendement de votre héritage.

Comme le confirme, Charles Collot, consultant senior au sein du site de conseil La Centrale des SCPI : « La règle d'or pour réussir son investissement en parts de SCPI est de mixer entre elles plusieurs SCPI avec des thématiques différentes pour maximiser le rendement. La semaine dernière un héritier a investi 200 000 euros sur quatre SCPI. La SCPI KYANEOS PIERRE (résidentiel), la SCPI PFO2 (environnement), la SCPI ACTIVIMMO (logistique), la SCPI PIERVAL SANTE (santé). Il a pu souscrire à ses SCPI intégralement en ligne grâce à notre outil de signature électronique : SCPI-SIGN. »