"Pourquoi payer si je fais le travail moi-même ?" : de nouveaux acteurs pour remplacer les syndics

Car c’est bien le prix qui distingue ces deux solutions. Pour gérer la trésorerie, suivre les travaux ou changer le digicode, les syndics traditionnels demandent à chaque propriétaire entre 200 et 360 euros par an. Les néo-syndics, eux, facturent entre 100 et 200 euros, ils sont donc près de 20% moins chers.

Une différence de prix qui s’explique par le développement numérique des néo-syndics. Fini les papiers et le répondeur numérique, tout copropriétaire client d’un néo-syndic peut surveiller sur son ordinateur personnel les comptes de l’immeuble comme les échanges de mails entre le syndic et les artisans lors de travaux. "On a les informations immédiatement", assure Olivier Hoste, copropriétaire et client d’un néo-syndic.

Des outils numériques qui permettent plus de transparence, mais aussi plus de réactivité, assure le fondateur d’un néo-syndic. Suite à une demande d’intervention qui peut être rentrée directement en ligne, "on va prévenir l’artisan et suivre l’action jusqu’à la résolution du problème", vante Eytan Koren.