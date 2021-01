Quel budget investir dans un logement locatif ?

Attention, établir un budget d’achat ne suffit pas : il convient également de définir la somme que vous vous tiendrez prêt à dépenser chaque mois dans un prêt bancaire. Veillez à garder de la trésorerie en cas de travaux imprévus dans le logement ou en cas de litige avec votre locataire. Les banques, averties, n’acceptent plus de dossiers d’endettement sans reste à vivre supérieur à 850 euros par mois pour une personne seule et 1500 euros pour un couple (après le paiement des crédits et factures).

Les institutions financières veilleront également à votre taux d’endettement. Elles risquent de vous empêcher de contracter un prêt de 250.000 euros pour un studio à Paris si le remboursement mensuel de votre emprunt dépasse 35 % de vos revenus. Surtout si vos apports restent faibles. D’autant que la pierre parisienne atteint des sommets qu’il paraît de plus en plus difficile de surmonter : impossible de faire un bénéfice à la revente du bien.

N’oubliez pas de prendre en compte toutes les dépenses mensuelles liées à la gestion de la location : assurance (de 2 à 4 % du loyer), gestion par une agence (jusqu’à 8 % du loyer), taxe foncière, etc. L’aide d’un comptable, à partir de 500 euros par an, pourrait vous permettre de minimiser vos dépenses en trouvant la meilleure formule de gestion possible et en choisissant le dispositif fiscal le plus adéquat.