Importe-t-on des oignons d'Australie alors que la France en produit 500.000 tonnes par an ?

Revenue d'un passage en courses, une internaute a interpellé l'enseigne Auchan, photo à l'appui. Elle a en effet constaté au rayon fruits et légumes de son magasin que des oignons importés d'Australie étaient proposés. Incompréhensible à ses yeux, surtout que "nos agriculteurs en produisent 500.000 tonnes par an", a-t-elle lancé. Si la pratique n'a rien d'illégal, les pouvoirs publics cherchent aujourd'hui à fournir davantage d'informations aux consommateurs pour orienter leurs choix et privilégier une agriculture locale.

Si cette image surprend, c'est en grande partie parce que l'oignon n'a rien d'un produit exotique qui serait impossible à produire sous nos latitudes. Les données du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) nous apprennent qu'en France, "la production globale atteint près de 460.000 tonnes en moyenne". Des chiffres portant sur la période 2015-2017 et qui se révèlent légèrement supérieurs à ceux fournis par FranceAgriMer, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer. Notons qu'en moyenne, une partie non négligeable de production (90.000 tonnes) se destine à l'exportation, et que 136.000 tonnes font le chemin inverse, puisqu'elles sont importées dans l'Hexagone.

Le CTIFL nous permet par ailleurs de faire le point sur ces importations d'oignons en France. Si la plus large part vient des Pays-Bas (qui en produit 3,5 fois plus que la France), il en arrive aussi 10.800 tonnes de Nouvelle-Zélande, 6.800 d'Inde et... 7.200 tonnes d'Australie. Soulignons que si la photo partagée sur les réseaux sociaux a été prise en juillet, il s'agit de l'un des mois de l'année où les approvisionnements depuis l'Océanie sont les plus faibles. En règle générale, les plus gros volumes venus d'Australie sont importés en janvier et février.