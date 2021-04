Impôts 2021 : calendrier, changements… tout ce qu’il faut savoir sur votre déclaration sur le revenu

Financer des services publics (hôpitaux, police, tribunaux…), ou payer des prestations sociales (retraites ou allocations familiales) … Vos impôts sur le revenu arrivent à point nommé pour aider l’État à faire face à ses obligations. Même si plus de 16 millions de foyers le paient chaque année en France, cet impôt ne représente que 13 % de la totalité des prélèvements obligatoires. Avec le prélèvement à la source, entré en vigueur en 2019, votre impôt est directement retenu chaque mois sur votre salaire et vous n’avez plus qu’à vérifier annuellement les sommes correspondantes en fonction de votre taux.

En 2020, 10,7 millions de foyers en avaient profité. Avec ce dispositif, vous n’avez qu’à vérifier que l’administration fiscale a bien rempli les informations vous concernant. Si c’est bel et bien le cas, même plus besoin de la valider, elle est automatiquement confirmée. Les ménages qui ont eu un enfant en 2020 (bébé ou adoption) en seront les nouveaux bénéficiaires.

Pour simplifier la démarche administrative des indépendants, Bercy a décidé de fusionner leur déclaration sociale et fiscale. "À compter de 2021, la déclaration sociale des indépendants (DSI) est supprimée. Les revenus servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales personnelles seront à renseigner directement sur la déclaration fiscale des revenus (déclaration 2042). Cette déclaration unique permettra le calcul des cotisations et contributions sociales personnelles, en plus de celui de l’impôt sur le revenu", explique le ministère sur son site.