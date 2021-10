Nos conseils pour muscler votre épargne

Les Français n’aiment pas beaucoup parler d’argent et d’épargne mais ils y pensent. Ils s’interrogent notamment sur le meilleur moyen de placer leur argent. Cela est normal au regard du peu d’attrait des produits d’épargne défiscalisés et de l’essoufflement de la performance des contrats d’assurance vie en fonds euros. D’où l’intérêt de redynamiser son patrimoine et de repartir du bon pied grâce à la période propice qui s’ouvre à nous. Investir son argent dans des sociétés civiles de placement immobilier ou SCPI apparaît comme l’un des meilleurs choix à faire en cet automne 2021.

Comme le souligne Lionel Benhamou, l’un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI ( www.centraledesscpi.com ), le premier réseau d’épargne digitale français : "Les épargnants qui nous téléphonent au 01.44.56.00.23 sont unanimes : ils souhaitent augmenter leur pouvoir d'achat. Cela n’est pas facile puisque le prix de l’électricité va bondir l’an prochain, et il ne s’agit que d’une hausse parmi d’autres. Les investisseurs préfèrent donc se tourner massivement vers les SCPI de rendement qui leur permettent de ne plus avoir à s’inquiéter."

Un constat s’impose : les produits d’épargne traditionnels, c’est-à-dire le livret A et les contrats d’assurance vie en fonds euros, sont en panne. L’arrêt de la délivrance d’une performance acceptable y est pour quelque chose. En effet, la rémunération du livret A se traîne péniblement à 0,5 % par an tandis que les contrats d’assurance vie en fonds euros n’offriront qu’à peine 1 % à leurs détenteurs l’année prochaine.

Enfin, l’achat de parts de SCPI de rendement conduit à ne pas avoir à subir des contraintes de gestion afin de profiter pleinement de ses dividendes qui sont versés chaque mois ou chaque trimestre. Qu’elles soient achetées au comptant, à crédit ou en démembrement temporaire de propriété, les SCPI sont un nouveau souffle pour son épargne et permettent de se donner de l’air.

Plutôt que de placer son épargne uniquement en France, les sociétés de gestion qui ont créé et qui gèrent l’ensemble des SCPI du marché investissent de plus en plus en zone euro et dans le reste du continent européen. Les SCPI européennes sont d’ailleurs celles qui sont les plus dynamiques.

Au-delà de la rémunération précitée, l’achat de parts de SCPI permet de diversifier avantageusement son patrimoine. Il est en effet possible d’investir dans des bureaux, dans des murs commerciaux, dans des entrepôts, dans des locaux d’activités, dans de l’immobilier en lien avec la santé et avec l’éducation mais aussi en immobilier résidentiel.

Investir son argent en SCPI de rendement offre d’abord la possibilité de bénéficier d’un rendement autour de 6 % pour les meilleures SCPI. Cette performance est loin d’être négligeable et elle dure depuis de nombreuses années.

Acheter seul ses parts de SCPI de rendement n’est jamais une bonne solution. En effet, il n’est pas possible de connaître toutes les SCPI du marché. Chaque SCPI ayant sa particularité, il faut en mixer au moins trois pour se créer un portefeuille SCPI résilient et à toute épreuve. Le choix des SCPI est donc facilité par des conseils pertinents et puisés aux meilleures sources.

Le mieux est de faire confiance à des sociétés qui distribuent toutes les SCPI en toute indépendance, sans le moindre parti pris. Le choix des SCPI ne pourra être effectué qu’après une analyse fine et objective tout en ayant pris contact avec toutes les sociétés de gestion. Et cela, il est impossible d’y parvenir seul.

Comme l’indique Thibault Le Coail, consultant senior au sein de La Centrale des SCPI ( 01 44 56 00 23 ) : "Notre but est de faire sortir les épargnants de la nasse livret A-contrat d’assurance-vie en fonds euros. Ce n’est pas une fatalité et plus d’un million d’épargnants ont déjà acheté des parts de SCPI de rendement. Dans ces conditions, pourquoi ne pas profiter de notre expertise pour placer une partie de son argent en SCPI ?"

Recourir à des sociétés spécialisées dans les SCPI n’est pas plus onéreux que le prix des parts de SCPI puisque ce prix est fixe quel que soit le canal de distribution. De plus, cela permet de profiter d’avantages annexes (ligne dédiée, aide pour remplir sa déclaration d’impôt, conseils personnalisés en face à face ou via une visio-conférence…)

L’année 2020 a été morose et difficile à de nombreux égards. Qu’il s’agisse d’inquiétudes relatives à sa santé où à son épargne, les Français ont été très circonspects. L’heure est toutefois revenue à la normalité et à l’envie de profiter du moment présent. Pour ce faire, afin que la machine reparte, il est judicieux d’acheter des parts de SCPI.

Pour que la machine et le pouvoir d’achat repartent vraiment, mieux vaut faire confiance à des spécialistes de la distribution de parts de SCPI, tels ceux de La Centrale des SCPI (01.44.56.00.23), la plateforme d’épargne plébiscitée par les épargnants.

Après avoir injecté une bonne dose de SCPI dans son patrimoine, le sourire reviendra. Il reviendra d’autant plus rapidement que les SCPI offrent une protection à 100 % contre l’inflation, ce virus contre lequel nous devons tous lutter rapidement et sans la moindre hésitation.

"En 2022, la SCPI sera le placement préféré des Français" comme l’indique Véronique Baron, l’associée co fondatrice du site d’information et d’actualités sur les SCPI, La Centrale des SCPI.