Où placer l’argent d’une donation ?

Une donation est un acte juridique permettant de transmettre de son vivant la propriété d’un bien ou d’une somme d’argent à un tiers. Comme son nom l’indique, la donation est réalisée sans contrepartie. Il est possible d’effectuer une donation à la personne de son choix, mais avec des réserves, notamment lorsqu’il ne s’agit pas de ses enfants ou plus généralement de ses héritiers. En fonction des montants ou des biens donnés, la donation doit ou non être faite devant notaire. Enfin, il n’est pas possible d’annuler une donation, sauf cas exceptionnels.

Une donation est donc un transfert de patrimoine à titre gratuit réalisé pour ses héritiers. Il est loisible de réaliser une donation à n’importe quel moment de sa vie sachant que le plus tôt est le mieux. En effet, chaque parent peut donner jusqu’à 100 000 euros en une seule ou en plusieurs fois par enfant tous les quinze ans sans qu'il n’y ait de droits de donation à payer. Un couple peut ainsi transmettre à chacun de ses enfants 200 000 euros sans le moindre droit. Il en va de même des conditions des donations consenties aux petits-enfants et aux arrière-petits-enfants mais avec des abattements moindres respectifs de 31 865 euros et de 5 310 euros.

Comme le rappelle Gregorie Moulinier, l’un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), le premier réseau d’épargne digitale français : "Les clients qui nous téléphonent au 01.44.56.00.23 sont conscients du fait que leurs héritiers auront tôt ou tard besoin d’argent. Ils préfèrent donc anticiper et aider leurs proches. Placer l’argent d’une donation en parts de SCPI permet ainsi de continuer à les aider avec les dividendes versés chaque mois ou chaque trimestre."