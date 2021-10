Les avantages à investir dans un vignoble

"Le vin et les terroirs viticoles font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France", affirmait le Sénat dans un rapport en 2014. Rien que dans l’hexagone, la vigne couvre 750 000 hectares répartis dans 66 départements. Surnommé "l’or rouge", le vin fait saliver les investisseurs : en 10 ans, la valeur des hectares de Cognac a bondi par exemple de 167 % tandis que les terres de Pessac Léognan se sont envolées de 235 %.

En l’occurrence, si vous désirez investir dans le vin, une autre solution s’offre à vous : vous pouvez vous rabattre sur l’acquisition d’un Groupement Foncier Viticole (GFV). Les tickets oscillent entre 1 200 et 200 000 € (en fonction des régions et des appellations). Ces GFV vous permettent de posséder une partie plus ou moins importante d’un vignoble. Ces sociétés civiles (à l’instar des SCPI en placement immobilier) regroupent un petit nombre d'associés. Ils apportent des fonds pour permettre à un viticulteur de s’installer et le laissent gérer leur domaine de A à Z dans le cadre d'un bail à long terme de 18 à 25 ans. L’exploitant reverse ensuite chaque année aux investisseurs les gains générés par les ventes de bouteilles en fonction du nombre de parts qu’ils détiennent. La rentabilité peut atteindre 4 % l’an pour certaines parcelles et les parts peuvent se revendre à prix d’or.