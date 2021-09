L'abonnement "spécial télétravail" de la SNCF est-il intéressant ? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : l'abonnement "spécial télétravail" de la SNCF est-il intéressant ? Votre employeur doit-il vous verser une indemnité si vous vous rendez au travail en voiture ? Faut-il une assurance spéciale pour faire du covoiturage ? Garance Pardigon répond à ces questions ce lundi soir sur le plateau de Gilles Bouleau.

La SNCF a lancé un abonnement "spécial télétravail" pour les voyageurs. Est-ce intéressant ?

Cela dépend du nombre de jours où vous allez au bureau : avec ce type d’abonnement, vous avez des réductions sur un nombre limité de trajets et au-delà, vous payez plein pot. Par exemple pour les trains grandes lignes, l'offre "Mon forfait annuel télétravail" permet de faire 250 réservations par an, soit environ 20 trajets par mois. Pour un Nantes-Paris, cela représente 333 euros par mois, soit 222 euros d'économies par rapport à un abonnement classique. Plus de comparatifs sont disponibles ici. Quatre régions proposent par ailleurs des abonnements de ce type pour les TER : Paca, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France.

Deux points sur lesquels il faut faire attention pour toutes les offres télétravail : on parle bien de trajets unitaires et non d’aller-retour… Donc un aller-retour compte double. Vérifiez bien aussi les jours pendant lesquels vous pouvez voyager. Par exemple, le vendredi est exclu dans l’offre de la SNCF.