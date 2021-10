Labels alimentaires : comment s’y retrouver entre toutes les appellations ?

La première étude rapporte l’impact environnemental et socio-économique d’un panel de onze grands labels. Résultat, ceux qui se présentent comme "agriculture biologique" (à l’instar d’AB, Demeter, Nature & progrès) offre le "plus fort potentiel environnemental et socio-économique", d’après le WWF et Greenpeace. Ils s’appuient sur des critères robustes et contrôlés. Les labels liés à des filières (appellation d’origine protégée AOP, label rouge) révèlent des résultats plus ou moins bons, notamment sur les viandes de porc. Les associations pointent du doigt les certifications environnementales (Zéro résidu de pesticide ou Haute valeur environnementale) aux "effets positifs les plus faibles et les moins avérés".

La seconde étude, menée par UFC-Que choisir, s’attache à passer au crible 8 cahiers des charges de 8 AOP de fromages. Or, pour l’association de consommateurs, 3 de ces fromages contiennent du lait pasteurisé ou thermisé et les animaux ne sont pas élevés dans des conditions adéquates. Pour l’étude, les fromages vendus se rapprochent de la production industrielle.