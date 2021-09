Le carburant des grandes surfaces est-il de moins bonne qualité ? Le 20H vous répond

C’est un mythe, une rumeur qui circule depuis quelques années. Les carburants des stations-service et de la grande distribution sont issus des mêmes dépôts et des mêmes pipelines. La seule différence, c’est que dans les stations-service, vous trouverez des produits, plus chers, dits "premium", auxquels des additifs sont ajoutés . Le carburant premium permet une meilleure longévité de votre organe mécanique en empêchant que la calamine (résidu charbonneux qui provient de l'accumulation d'hydrocarbures imbrûlés comme le gasoil ou l’huile) ne se dépose sur les parois du moteur, jusqu'à l'encrasser complètement. L'association 40 millions d’automobilistes, avec qui nous avons échangé, nous explique que ces carburants, c’est vrai, assurent une meilleure longévité à votre voiture.

Comment trouver les pompes à essence moins chères ?

Premier conseil, évident certes : ayez du bon sens ! Ne roulez pas 40 kilomètres pour économiser 10 centimes. Pour vous aider, le gouvernement a mis en ligne ce comparateur, où vous pourrez trouver le tarif à la pompe près de chez vous. Il y a aussi différentes applications qui permettent de comparer les différents prix sur vos téléphones, comme celle-ci. Ainsi, vous saurez par habitude où se trouve la pompe la moins chère, et c’est souvent dans la grande distribution. Le carburant y est un produit d’appel. L’idée, c’est de vous donner envie de faire le plein pour ensuite y faire vos courses sur place.

Faut-il assurer une voiture qui ne roule pas ?

Oui ! Tout véhicule doit être assuré, même s’il dort dans un garage, c’est une obligation légale selon l'article L211-1 du code des assurances. Il peut subir des dégradations, il peut y avoir un dégât des eaux, les freins peuvent lâcher si elle est garée en pente, bref la liste est longue… Et cela vous protège vous et les autres ! Le seul cas où l’assurance auto n’est pas obligatoire concerne les voitures qui ne sont pas en état de rouler. Plusieurs conditions doivent toutefois être respectées : la batterie doit avoir été retirée, le réservoir de carburant doit être vidé ou retiré, les roues du véhicule ne doivent pas toucher le sol. Dans ce cas, la jurisprudence considère que la voiture n’est plus en mesure de causer des dommages ou des dégâts : l’assurance auto n’est plus une obligation. Sachez que les contrevenants s’exposent à une amende de 3750 euros.