Le champagne commence à se mettre au bio

Voir de mauvaises herbes poussées entre les pieds de vignes aurait été impensable il y a quelques années. Le premier pas vers le bio que Bertrand Lhopital, chef de cave et production de J. de Telmont, a fait est de ne plus utiliser de désherbant chimique. Quatre mois après les vendanges, c'est la première fois qu'il peut percevoir les arômes de son millésime.

En Champagne, où le climat est plus humide, seuls 4% du vignoble s'est converti au bio. Un changement plus long que d'autres vins car l'humidité est plus favorable à la maladie de la vigne. Pour apposer une étiquette bio, il faut "attendre trois ans afin d'emmener une vigne dans un environnement bio et trois ans de plus après la mise en bouteilles avant que le consommateur ne puisse déguster le vin".