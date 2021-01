Un produit avec le logo IGP est-il forcément meilleur ?

L'IGP, lui, certifie la qualité, l'origine géographique et la bonne réputation d'un produit. Texture, couleur, goût ou encore taille du produit : de nombreux critères - déterminés par le producteur et contrôlés par un organisme indépendant agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) - garantissent sa qualité ainsi que sa régularité. Objectif ? Que le consommateur retrouve le même produit dans tous les magasins d'une fois à l'autre.

Ce label pousse les producteurs à proposer des produits plus qualitatifs, mais aussi permet de les distinguer de la concurrence et ainsi d'augmenter leur prix. L'activité de François-Xavier Ceccoli, producteur de clémentines Corses, a en effet explosé en 2007 lorsque l'étiquette IGP y a été a posée. Alors qu'elles devaient batailler avec celles produites en Espagne sur les étals des supermarchés, ce label en a fait "un produit bien spécifique", souligne-t-il. Côté prix, il a bel et bien pu les vendre plus cher. "Le producteur percevait comme rémunération environ 15 à 20 centimes d'euros. Vingt ans après, nous sommes entre 1 et 1,50 euros. Vous voyez la différence", s'exclame Jean-Paul Mancel, président de l'association pour la promotion et la défense de la clémentine Corse.

Un autre produit très apprécié pourrait bientôt bénéficier d'une meilleure visibilité grâce à l'étiquette bleue et jaune : la cancoillotte, ce fromage à la pâte fondue dont les habitants de Franche-Comté raffolent. Depuis cinq ans, les producteurs de cette région travaillent d'arrache-pied pour obtenir le label IGP. Ils ont ainsi déposé un dossier de candidature auprès de l'Union européenne et sont en train de définir les règles immuables de fabrication. Ce fromage composé principalement de sel, de beurre et d'eau"doit avoir une texture filante, pas trop ferme, avec une couleur un petit peu jaune", indique Jean-Noël, salarié de la fromagerie Marcillat Loulans, en plongeant une grande cuillère dans la matière dégoulinante. Pour l'heure, "75% à 80% des ventes se font dans la grande consommation régionale, donc le produit est très consommé localement. Notre attente avec l'IGP est de faire connaître le produit au-delà de la région", espère Didier Humbert, le directeur de la fromagerie.