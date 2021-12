Le propriétaire d'un logement est-il responsable des nuisances causées par son locataire ? Le 20H vous répond

J’ai commencé des travaux de rénovation énergétique chez moi, mais je n’ai pas fait de demande d’aides publiques. Puis-je encore en bénéficier ?

Non, malheureusement, vous avez raté le coche… Et il n’y a pas de recours possible. La demande d’aides doit impérativement être déposée avant le début des travaux, et même avant la signature du devis. Pour être sûr de procéder comme il faut, le mieux, c’est de contacter un conseiller FAIRE : il n’y en a dans chaque département, ils vous rappelleront la marche à suivre et pourront aussi vous orienter vers des professionnels agréés. Ensuite, c’est l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) qui traite votre dossier et vous accorde l’aide demandée, en fonction de vos revenus. Attention, vous devrez certainement avancer l’intégralité des travaux, car l’aide n’est versée qu’à la fin du chantier.

Faut-il demander une autorisation à sa commune pour installer des panneaux solaires sur le toit de son pavillon ?

Non, car votre commune n’a pas son mot à dire, en clair, elle ne peut pas s’opposer à votre projet. Mais pour autant, il est impératif de la prévenir : vous devez contacter les services d’urbanisme de la mairie et remplir une déclaration d’urbanisme en bonne et due forme. C’est obligatoire, puisque vous modifiez l’aspect extérieur de votre maison, précise Alexandre Roche, délégué général du syndicat des énergies renouvelables. C’est vrai pour les panneaux solaires, mais aussi si vous construisez une véranda ou creusez une piscine dans votre jardin.

Il est également conseillé de contacter les Architectes des Bâtiments de France, ajoute Alexandre Roche. Si votre pavillon se situe dans une zone classée, par exemple le centre-ville de Metz, vous aurez certainement des contraintes à respecter (taille, couleur des panneaux…).