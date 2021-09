Le quinquennat Macron a-t-il été marqué par une hausse globale du pouvoir d'achat ?

Si le gouvernement se refuse à augmenter le Smic, il a consenti, au cours des dernières années, à adopter des mesures pour soutenir les ménages les moins aisés. Afin de mesurer un potentiel impact de ces décisions sur le pouvoir d'achat, il convient de se tourner vers un indicateur que suit avec attention l'Insee : le revenu disponible brut des ménages, ou RDB. Et plus spécifiquement un RDB par unité de consommation plutôt que global, afin de mesurer le plus précisément possible l'impact moyen pour chaque individu.

Le calcul de ces données consister à cumuler les revenus ainsi que les différentes prestations sociales reçues. Sont alors retranchées les taxes et autres impôts, avant que des ajustements ne soient effectués pour tenir compte d'une potentielle inflation. De quoi obtenir un suivi dans le temps avec une évolution fiable à laquelle se référer.

Que nous apprend l'Insee ? Qu'en 2018, la hausse du RDB (et donc du pouvoir d'achat) a été de 0,8 % en 2018, puis de 2 % en 2019, avant que l'on observe en 2020 une stagnation (0 %). Notons que pour 2021, l'Insee s'appuie sur les données récoltées pour le début d'année et évalue la hausse à 1,4% en prenant l'hypothèse d'une évolue similaire pour le second semestre.