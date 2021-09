Les prix de l'énergie ont-ils vraiment bondi de 80% depuis la libéralisation du marché en 2007 ?

Pour rappel, la libéralisation du marché de l'énergie s'est déroulée en plusieurs temps. Les professionnels ont été les premiers concernés avant que l'ouverture à la concurrence pour le gaz et l'électricité ne soit effective en 2007 pour les particuliers. Grâce à un comparateur mensuel des prix proposé par GRDF, il est possible de disposer du prix des énergies en chauffage individuel (en euros et pour 100kWh PCI). Un indicateur précieux, mais dont les données s'arrêtent à décembre 2020. Pour les compléter, LCI s'est appuyée sur les chiffres plus récents de la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci se révèle particulièrement à jour puisqu'elle prend en compte toutes les augmentations, y compris celles qui sont programmées le mois prochain, en octobre 2021.

Ne reste plus qu'à effectuer quelques calculs, qui permettent d'aboutir au constat suivant : si l'on s'en tient au gaz (propane), l'augmentation n'est pas de 80% comme l'indique Adrien Quatennens, mais plutôt de 105%. En ce qui concerne l'électricité, les prix se sont envolés dans une proportion moindre, de l'ordre (tout de même) de 73%. On observe que si les prix de l'électricité ont peu évolué au cours de l'année écoulée, subissant des hausses successives de 1,6% puis 0,6%, ce sont les tarifs du gaz qui ont bondi dernièrement. Depuis juin, les augmentations mensuelles enregistrées ont été de 4,4%, 10%, 5,3%, 8,7% et 13,9%. De quoi alourdir la facture des consommateurs de manière notable.

Les chiffres permettent ainsi de corroborer les propos du député insoumis, même si la progression des prix s'est révélée encore plus importante pour le gaz que ne le suggérait l'élu du Nord. En revanche, il apparaît abusif d'affirmer, comme il a pu le faire, qu'une baisse des prix de l'énergie était unanimement promise lors de la libération du marché en 2007.