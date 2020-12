À l'approche de Noël, les prix des jouets grimpent-ils ?

À l'approche de Noël, les parents n'ont qu'une obsession : déposer au pied du sapin les jouets inscrits par les enfants sur leur liste au Père Noël. Ces derniers deviennent même des "produits de première nécessité", s'amuse une cliente venue faire ses achats dans une grande enseigne de jouets. Et pour satisfaire leurs bambins, ils sont prêts à payer plus cher. "Nous sommes moins regardant sur les prix", reconnaît une consommatrice. Ainsi, de grandes marques en profitent pour augmenter le prix des articles phares aussi bien en magasin que sur leur site Internet au cours du mois de décembre.

Ces fluctuations oscillent de quelques euros à quelques dizaines d'euros supplémentaires entre octobre et décembre. Plus le produit est plébiscité par le jeune public, plus son prix a des chances d'augmenter. C'est le cas du château Harry Potter qui est passé de 80 euros à plus d'une centaine d'euros. La plupart du temps, les concurrents s'alignent, explique Romain Gavache, fondateur du site Le Dénicheur, devant les caméras de TF1.

"A la fin des promotions, des prix normaux reviennent", se justifie Romain Mulliez, PDG de Picwictoys. Même son de cloche chez un concurrent. "Il doit y avoir 200 à 300 références sur lesquelles on est revenu sur les prix permanents donc supérieurs à ceux du catalogue", complète Philippe Gueydon, président de King Jouet. Ce même catalogue indique une date de fin de validité début décembre. Néanmoins, "les deux tiers restent inchangés et on fait des promotions qui n'étaient pas en novembre", affirme-t-il.

Certaines enseignes prennent néanmoins le contrepied de cette tendance en maintenant des prix fixes jusqu'au 25 décembre, afin que les clients n'aient pas de mauvaises surprises en magasin. Ils peuvent ainsi définir leur budget de manière anticipée et venir en boutique en le respectant" sans se presser, commente quant à lui Franck Mathais, le porte-parole de JouéClub.