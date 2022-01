Ma télé ne marche pas, peut-on refuser de me rembourser parce qu’elle était en soldes ? Le 20H vous répond

Non, ce n'est pas un argument recevable ! "Le produit est en soldes, mais pas vos droits", explique Raphaël Barthlomé, responsable du pôle juridique de l’UFC-Que Choisir . Soldes ou pas soldes, votre télévision est sous garantie pendant deux ans. C’est la garantie légale de conformité . Elle protège le consommateur contre des éventuels défauts de fabrication et pannes dont il n’est pas à l’origine, peut-on lire sur le site de la répression des fraudes .

J'ai acheté un pantalon soldé mais finalement, il ne me convient plus. Est-il possible d’échanger ou de se faire rembourser ?

Là, c'est différent, car contrairement à la télévision, ce pantalon n'a pas de défaut. "Rien n'oblige donc le vendeur à procéder à un échange ou à remboursement, décrypte Raphaël Barthlomé, de l’UFC-Que Choisir. Cela s’applique aux périodes de soldes comme aux périodes "normales".

Le vendeur fixe sa politique commerciale : remboursement interdit ou uniquement en avoir, échange possible uniquement sur la collection soldée, etc. En revanche, il a l’obligation d’informer le consommateur de ces règles, via un affichage visible et précis. Par exemple : "ni repris ni échangé pendant les soldes", peut-on lire sur le site de la répression des fraudes. "Vous devez avoir l’information avant de conclure la vente", ajoute Raphaël Barthlomé. Sinon c'est une pratique commerciale trompeuse.