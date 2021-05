Maisons en bois : comment expliquer un tel succès ?

BOOM - Les maisons en bois ont le vent en poupe. Près de 13.000 ont en effet été construites en 2020, soit une maison sur dix. Pourquoi un tel succès ?

Alors que nos voisins allemands ou scandinaves construisent essentiellement des maisons en bois, la France bâtit encore neuf maisons sur dix en béton, parpaings ou briques. Mais depuis quelques années, ce matériau gagne des parts de marché. Près de 13.000 maisons en bois ont été construites l’an dernier. Pourquoi un tel succès ?

Toute l'info sur Le 20h

Des propriétés thermiques excellentes

Tout d'abord, les maisons en bois permettent à leurs propriétaires de réaliser des économies d’énergie. C’est la raison pour laquelle un couple que l’équipe de TF1 a rencontré, et dont vous pouvez voir la maison dans le reportage en tête de cet article, a choisi ce type de construction. "Sur le chauffage, on a donc le poêle à granulés bois qui change tout, il suffit pour toute la maison à lui seul", affirme la propriétaire. Une isolation thermique qui se mesure aussi en été. "On n’a pas besoin d’ouvrir les fenêtres, de mettre des ventilateurs contrairement à notre ancienne maison où c’était juste l’enfer pendant la canicule", ajoute-t-elle. Le bois possède en effet d’excellentes propriétés thermiques. Le site bilan thermique a réalisé un tableau de classification des isolants. Plus le matériau a un caractère isolant important, plus sa conductivité thermique sera faible. Ainsi, le bois (0,12) se trouve devant la brique (0,84), le béton (1,4) et l’aluminium (210) ; ce qui signifie que le bois est près de 1700 fois plus isolant que l’aluminium.

Rapidité de construction

Les maisons en bois se bâtissent deux fois plus vite que celles en béton, notamment s’il s’agit de panneaux préfabriqués. Dans notre sujet, vous pouvez voir l’assemblage d’une habitation en un temps record : en seulement quatre heures, tous les murs ont été installés. "Grâce à cette journée stratégique, on gagne plus de six mois dans la réalisation des maisons", explique le chef de chantier. Ces panneaux pré construits contiennent déjà les isolants, les pare-pluie et les châssis des fenêtres. C’est pour cette rapidité de construction que les futurs propriétaires choisissent la maison en bois. "On voulait que ça aille vite pour bien s’installer, commencer la rentrée sereinement. C’est plus cher que le traditionnel, mais on s’y retrouve en termes de délais et de confort de vie aussi", témoigne une jeune femme dans le reportage.

Une très bonne résistance à l’eau et au feu

Contrairement aux idées reçues, le bois présente de très bonnes résistances à l’eau et surtout au feu comme le précise le chef de chantier. "Une maison en bois ne présente pas plus de risques qu’une maison traditionnelle en parpaings ou en briques. Le bois est traité en usine et ensuite selon la façon dont il est positionné, il est très bien isolé à l’eau ou même au feu".

Un matériau écologique

Le bois est une ressource renouvelable dans nos forêts même si en ce moment les constructeurs connaissent une pénurie. Il contribue au développement économique local et participe à l’entretien des exploitations. Si vous êtes soucieux de vous approvisionner en bois de forêt durable, sachez qu’il existe des labels tels PEFC et FSC qui ne participent pas à la déforestation.

Un coût de construction cependant plus élevé

Le coût de construction d’une maison en bois est souvent plus élevé, de l’ordre de 25% de plus en moyenne comparée à une maison en parpaings ou en briques. Cependant, comme dit plus haut, elle est mieux isolée et vous pouvez ainsi réaliser d’importantes économies d’énergie sur le long terme. Les maisons en panneaux préfabriqués sont un peu moins chères. De 75 à 200 mètres carrés, elles sont vendues entre 80.000 et 400.000 euros.

Le marché des maisons en bois est estimé à deux milliards d’euros en France et devrait continuer d’augmenter dans les prochaines années, favorisé par les nouvelles normes écologiques dans la construction.

Découvrez notre podcast "Impact Positif" Écoutez ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée : - Sur APPLE PODCAST - Sur SPOTIFY - Sur DEEZER Devant l’urgence climatique, la crise démocratique, une société aux inégalités croissantes, certains ont décidé de ne pas rester les bras croisés, ils ont un coup d’avance, l’audace de croire qu’ils peuvent apporter leur pierre à l’édifice. Ils sont ce que l’on appelle des Changemakers.

LT

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.