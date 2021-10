Jouets de Noël : pourquoi il vaut mieux s'y prendre tôt cette année

La route maritime Europe-Asie est effectivement victime d'importants embouteillages depuis plusieurs mois. Certains ports sont mis à l'arrêt lorsque des cas de Covid sont détectés chez les travailleurs, comme ça a été le cas en Chine, ou le port de Shenzhen a cessé toute activité pendant plus d'un mois. Pour pallier ces risques de pénurie à l'approche de Noël, 800 000 nouveaux conteneurs vont être affrétés entre l'Asie et l'Europe dans les mois à venir.

Alors que la demande de jouets de Noël en magasin a augmenté de 7 % par rapport à l'année dernière, une étude de tendance commandée par la Fédération française des industries Jouets-Puériculture, et publiée mercredi 13 octobre, révèle que les marchands de jouets peinent à s'approvisionner. En cause : "un phénomène de pénuries de conteneurs et de saturation dans les ports", selon l'étude.

D'ores et déjà, les tendances des jouets préférés des consommateurs se dessinent, et la fédération a publié le top 10 des ventes en valeur ces dernières semaines. Parmi elles, "Pokémon explose et s’affirme pour la première fois comme la marque numéro 1 du marché en France et dans le monde", en particulier grâce au coffret de Noël produit cette année.

Les mini-figurines des Looney Toons fabriquées par le groupe Lego sont aussi en bonne place sur le podium, suivies par le boitier sonore "La fabrique à histoire" de Lunii, et par les jeux de société "Jeux défis nature" de Bioviva. Les traditionnels ensembles Playmobil, et les figurines et jouets Pat' Patrouille concluent le classement.