Où mieux investir votre argent que sur des placements bancaires ?

En 2020, les livrets bancaires et les assurances-vie en fonds en euros affichent des rendements médiocres, vous faisant gagner que très peu d’argent au quotidien. Les épargnants français soucieux de leur avenir s’en débarrassent massivement au profit d’autres supports plus rémunérateurs. Pour preuve, l’assurance-vie en fonds en euros jusqu’alors placement préféré des Français accuse une décollecte faramineuse. Découvrons quelle est la solution à retenir pour placer son argent et surtout gagner de l’argent !

Les conseillers bancaires essaient tant bien que mal de renouer le contact avec leurs clients en leurs proposant des produits complémentaires comme la téléphonie, la domotique ou la mutuelle, mais la stratégie s’avère totalement inefficace. Les épargnants recherchent un conseil spécialisé et précis pour bien placer leur argent, quitte à s’adresser à plusieurs interlocuteurs experts, et fuient les banques jugées trop généralistes.

Outre les faibles rendements des placements bancaires, les banquent souffrent de leur manque de choix en proposant exclusivement des produits maison, sans aucune possibilité d’innover et de diversifier l’épargne de leurs clients. Or, chaque épargnant est différent avec des besoins spécifiques et bien précis.

Nul besoin de maîtriser tous les tenants et aboutissants de l’investissement locatif : le patrimoine d’une SCPI est entièrement constitué, géré et valorisé par une société de gestion, agréée par l’Autorité des marchés financiers, ce qui assure un confort total aux investisseurs et leur permet d’éviter tous les aléas immobiliers.

Pour être bien conseillé et accompagné dans toutes les étapes de votre projet, il est préférable de vous adresser à des plateformes indépendantes expertes dédiées à la SCPI

« Pour faciliter l’accès au placement, La Centrale des SCPI offre à tous les épargnants la possibilité d’investir en SCPI en ligne grâce à un outil exclusif de signature électronique : SCPI-SIGN. L’épargnant peut composer un portefeuille de plusieurs SCPI et finaliser sa souscription en quelques minutes. » indique Théo Darroman, consultant sénior au sein de La Centrale des SCPI.

Avec un taux de rendement supérieur à 6% pour les meilleures SCPI, les placements bancaires font à côté pâle figure et ne pourront pas sortir la tête de l’eau dans les prochaines années. Il est probable que les épargnants avisés délaissent de plus en plus leurs agences bancaires pour placer leur argent sur d’autres supports. La SCPI est aujourd’hui le placement d’épargne le mieux positionné pour remporter la mise.

Comme nous l’indique le courtier La Centrale des SCPI :

« Nous accueillons tous les jours de plus en plus d’épargnants déçus de leurs placements bancaires et agréablement surpris par les résultats d’un placement en parts de SCPI de rendement. »

Les banques ont-elles un avenir face à des plateformes internet pour placer l'épargne de demain ?

