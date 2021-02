Péages, tabac, tickets restaurants... tout ce qui change au 1er février

Dès ce lundi, Engie va augmenter les tarifs réglementés du gaz de 3,5% en moyenne. Dans un communiqué, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) précise que cette hausse est de "0,9% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 2,1% pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 3,7% pour les foyers qui se chauffent au gaz”. Cette évolution s'explique "principalement par une forte demande en gaz naturel liquéfié en Asie, liée notamment à une vague de froid exceptionnelle en Asie de l’Est. Il en résulte une hausse des prix du gaz sur les marchés internationaux, ce qui conduit les pays européens à puiser dans leurs stockages de gaz naturel”, ajoute l'autorité administrative.

Suivant un avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), le gouvernement a décidé d'une hausse de 1,6% des tarifs réglementés de vente de l’électricité en France à partir du 1er février. Cette augmentation concernerait les tarifs "bleus" résidentiels, et représenterait 15 euros par an en moyenne sur la facture du client. Selon la Commission, ce changement se justifie par “les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 sur le système électrique français”. La pandémie a notamment entraîné une croissance des coûts d’approvisionnement en énergie.

Selon les chiffres fournis en décembre par les concessionnaires au Comité des usagers du réseau routier, les tarifs des péages autoroutiers français vont augmenter en moyenne de 0,44% le 1er février 2021. Les hausses devraient s'échelonner entre 0,30% et 0,65% pour les réseaux les plus importants.

Afin de soulager les étudiants durement touchés par la crise sanitaire, Emmanuel Macron avait annoncé la création d'un "chèque psy" pour les jeunes en situation de mal-être. À compter de ce 1er février, il concernera "tous les étudiants qui le souhaitent" et permettra de pouvoir consulter un psychologue et suivre des soins. Si son montant précis n'a pas encore été officiellement divulgué, ce chèque devrait couvrir "un certain nombre" de consultations estimées "entre 30 et 40 euros l'unité", selon l'AFP.