Moustiques : les conseils d'une spécialiste pour s'en protéger avec les huiles essentielles

Pour Helen Brami, détentrice d'un diplôme universitaire sur la phytothérapie et l'aromathérapie et pharmacienne en Ile-de-France, le recours à cette solution serait une bonne alternative aux solutions chimiques.

Pour éviter de se faire piquer par les moustiques, trois huiles essentielles peuvent être utilisées. "Le répulsif le plus connu reste l'huile essentielle de citronnelle", explique ainsi Helen Brami. Ses molécules contiennent des actifs qui déstabilisent le système nerveux des insectes. Pour repousser le moustique grâce à cette huile, la pharmacienne recommande de la diffuser dans les pièces. En revanche, son application sur la peau est à éviter.

Deux autres huiles peuvent cependant être utilisées pures. Il s'agit de l'eucalyptus citronné et de l'huile essentielle de géranium rosat. Si, comme la citronnelle, elles peuvent également être diffusées, quelques gouttes de ces huiles peuvent aussi être placées sur des endroits du corps ou sur des vêtements. Il est aussi possible d'en mélanger un peu avec une crème. "En plus le géranium rosat sent très bon, on le diffuse en pharmacie et les clients apprécient", assure l'aromathérapeute.