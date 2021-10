Que risquera-t-on en roulant sans pneus hiver après lundi prochain ? Le 20H vous répond

Toujours à propos de voiture : mon assurance peut-elle être résiliée si j'ai trop d'accidents ?

À date d’anniversaire, oui. C’est précisé dans cet article officiel. Par exemple, si vous avez signé votre contrat le 1er janvier 2021 et que vous avez eu beaucoup d’accrochages au cours de l’année, votre assureur peut décider de rompre votre contrat le 31 décembre 2021. Il doit dans ce cas vous prévenir dans les deux mois précédents. C’est vrai que vous soyez ou non responsable de ces accidents et qu’ils aient ou non provoqué de gros dommages.

En revanche, en cours d’année, les conditions sont plus restrictives. C’est l’article A.211-1-2 du code des assurances. "Vous deviez être en état d’ivresse au moment de l’accident ou celui-ci doit avoir entraîné la suspension de votre permis", résume Stéphane Choisez, avocat en droit des assurances. Avant d’ajouter : "En cas de litige avec votre assureur, vous pouvez saisir le médiateur des assurances". L’objectif est de trouver une solution à l’amiable, avant de porter l’affaire en justice.

On sait qu'il y a eu plusieurs revirements à ce sujet : les deux-roues peuvent-ils circuler en inter-files ?

En principe, le code de la route n’autorise pas la circulation des deux-roues en inter-files. Mais il y a eu deux expérimentations successives de la sécurité routière pour faire évoluer cette règle. La première a été menée entre le 1er février 2016 et le 31 janvier 2021 sur certaines routes de 11 départements. Le bilan est assez décevant, comme le détaille ce compte-rendu : les accidents ont augmenté de 12% pour les deux-roues.

La sécurité routière a donc lancé une deuxième expérimentation début août... Pour les trois prochaines années, 21 départements sont concernés. Mais attention, il y a toutefois trois règles à respecter. D’abord, le trafic doit être perturbé. Les deux-roues ne doivent pas dépasser 50km/h, avec un différentiel de 30km/h par rapport aux autres véhicules. Concrètement, si les voitures sont à l’arrêt, vous ne pouvez pas dépasser 30km/h.