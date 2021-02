Pommeau de douche écolo, portable incassable... ces inventions françaises qui changent la vie

Parmi les milliers d'inventions qui fleurissent chaque jour, certaines parviennent à nous simplifier la vie dans les taches les plus simples du quotidien. À l'image du mini-lave-vaisselle le plus compact au monde mis au point en Vendée par deux jeunes ingénieurs français de 25 ans. Surnommé Bob, son histoire commence à Paris en 2015. "Tout est parti du fait qu'on vivait dans une petite cuisine dans laquelle on ne pouvait pas poser un lave-vaisselle classique, donc on a développé un petit lave-vaisselle qui mesure 34 centimètres de large, qui se pose à côté de l'évier sur l'égouttoir et qui n'a pas besoin d'arrivée d'eau. On le remplit comme une machine à café avec 3 litres d'eau et ça lave en vingt minutes la vaisselle quotidienne de deux personnes", explique Damian Py, le confondateur.

C'est le seul lave-vaisselle français sur le marché aujourd'hui, et malgré son prix, 350 euros, il se vend bien. Entre 150 et 200 exemplaires sont assemblés chaque jour en Vendée et certains commencent même à partir loin. "On a beaucoup de demandes au Japon parce que c'est un produit assez sympa, et dans sa version rose on est assez proche des tons potentiellement Hello Kitty. C'est un produit qui a beaucoup de succès auprès des Japonais et des Japonaises", ajoute Damian Py.