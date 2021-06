Pourquoi fermer son assurance vie en fond euros sans trop tarder ?

Le reflux de la rémunération des contrats d’assurance-vie en euros a de quoi faire réfléchir. Il est donc grand temps de stopper l’hémorragie de son pouvoir d’achat. Le moyen le plus efficace de renforcer son pouvoir d’achat consiste à abandonner ses assurances-vie en fonds en euros et à placer son argent sur des sociétés civiles de placement immobilier ou SCPI. Cela tombe bien puisque la SCPI est le placement préféré des Français en 2021

La dynamique des SCPI de rendement est d’avoir une force de frappe européenne. Les 38 sociétés de gestion du marché de la pierre digitale, acquièrent en effet de plus en plus d’actifs immobiliers en zone euro ou en dehors. Les SCPI font en outre partie des meilleures SCPI de rendement. Il ne faut cependant pas oublier les SCPI 100 % France qui représentent encore plus de la moitié du marché.

Aussi, est-il utile de placer son argent dans de telles conditions ? En tout cas, pas pour le plus d’un million d’investisseurs qui ont acheté des parts de SCPI de rendement. Il est naturel que ces derniers cherchent à augmenter leur pouvoir d’achat. Justement, en parlant d’accroissement de son pouvoir d’achat, les meilleures SCPI de rendement rapportent autour de 6,00 % par an, et cette performance est nette.

Acheter les meilleures SCPI n’est en aucune manière une difficulté liée à un manque de moyens financiers. En effet, il est possible d’acheter des SCPI et de se construire un portefeuille multi-SCPI performant pour quelques dizaines de milliers d’euros. Placer son argent sur ces supports est donc à la portée de quasiment toutes les bourses. Le fait que les SCPI puissent être achetées par toutes les franges d’investisseurs a en outre permis leur démocratisation puisqu’elles ne sont plus l’apanage d’une élite. De plus, il est possible d’investir en SCPI en ligne, une aubaine pour tout investisseur.

Ainsi que le note Gregorie Moulinier, l'un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI : « Notre société est spécialisée depuis près de dix ans dans l'élaboration de portefeuilles multi-SCPI sur mesure. En effet, quelques SCPI, bien que se trouvant dans les classements SCPI, ne correspondent pas forcément exactement à ce que recherchent certains de nos clients tandis qu'elles font le bonheur d'autres. Il faut donc prendre le temps de se poser et de laisser murir son choix de SCPI avec l'aide de nos consultants. »

Comme indiqué, les SCPI Santé sont des valeurs sûres, des boucliers patrimoniaux à toute épreuve. Parmi celles-ci figure la SCPI Pf Hospitalité Europe, gérée par Perial Asset Management. La SCPI Pf Hospitalité Europe, qui a choisi d’acheter des actifs en lien avec la santé, avec l’éducation, et avec l’hébergement a un objectif de rendement net de fiscalité étrangère de près de 5 %.

Du côté des SCPI diversifiées, il est judicieux d’acheter des parts de la SCPI Epargne Pierre gérée par le groupe Atland-Voisin, qui capitalise plus de 1,4 milliards d’euros. Avec une mutualisation poussée à son apogée, cette SCPI a toujours distribué plus de 5 % à ses associés depuis 2014. Quel autre contrat d’assurance-vie en fonds euros aurait pu en faire autant ? Aucun.

Enfin, la SCPI Eurovalys, gérée par Advenis Real Estate Investment Management, a porté son dévolu sur l’immobilier de bureaux allemand. Ce choix patrimonial permet aux associés d’Eurovalys de profiter d'une économie porteuse et d'une fiscalité très intéressante. Elle affiche d’ailleurs pour l’année 2020 un rendement net de frais, de charge et de fiscalité allemande de 4,5 %.

Le conseil des experts de La Centrale des SCPI est ainsi de mixer ces trois SCPI entre elles afin de se constituer un portefeuille multi-SCPI équilibré. Par exemple, investir 100.000 euros sur ces trois SCPI permet à tout épargnant d’augmenter considérablement ses revenus.

Parce qu’il importe de s’ouvrir à la diversité patrimoniale, les SCPI sont la condition sine qua non d’une épargne réussie pour augmenter son pouvoir d’achat mais également son patrimoine. Il est en outre fondamental de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ce que font les sociétés de gestion pour les épargnants en mutualisant au maximum leurs parcs immobiliers.

Le constat est sans appel : abandonner son contrat d'assurance-vie en fonds euros au profit de l'investissement en parts de SCPI est une opportunité pour sauver son pouvoir d'achat. Bien plus rentable qu'une assurance-vie en fonds euros et bien plus accessible que l'achat d'un appartement, la SCPI occupe une place privilégiée dans le patrimoine des Français. Il est en effet très simple d'acheter des parts de SCPI, cependant il faut impérativement être accompagné par des professionnels indépendants.

