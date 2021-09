Prêt immobilier : est-ce le bon moment pour acheter ?

Nicolas souhaite acheter un nouvel appartement à Dijon. Problème : il n’est visiblement pas le seul à chercher. "Il y a peu de biens sur le marché. En tout cas, par rapport à ce que je recherche, donc oui, c’est assez difficile", admet-il. Ce que confirme son agent immobilier. "On est sur un marché où il faut être très réactif puisque les biens partent très très vite donc effectivement, on peut être amené à avoir plusieurs visites le même jour et plusieurs offres au prix", affirme-t-elle.

Du jamais-vu ! C’est donc le bon moment pour acheter d’autant plus que les conditions d’emprunt vont bientôt se durcir. La durée des prêts ne pourra plus excéder 25 ans et les mensualités de remboursement ne pourront plus dépasser 35% du salaire net. En clair, cela va compliquer l’accès au crédit pour certaines personnes. "Vous avez les plus jeunes, qui n’ont pas d’apport, qui n’ont pas d’épargne, et auxquels on va dire 'vous dépassez un petit peu les 35% d’endettement donc excusez-nous vous allez devoir rester locataire le temps de vous constituer un peu d’épargne'", poursuit Maël Bernier.

À l’inverse, les grands gagnants de ce durcissement seront les plus aisés. Les banques favoriseront leur dossier. Pour eux, les taux d’intérêts pourraient même baisser un peu plus.