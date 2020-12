Prime de Noël 2020 : elle sera versée les 15 et 16 décembre, voici son montant

Le coup de pouce sera reconduit cette année pour 2,5 millions de ménages aux revenus modestes, annonce le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, ce lundi 7 décembre. L'aide exceptionnelle de fin d'année, surnommée "prime de Noël" avait été initiée en 1998 par Lionel Jospin quand il était Premier ministre. Elle est destinée à ceux qui en ont le plus besoin au moment des fêtes. Elle sera ainsi attribuée aux bénéficiaires des minima sociaux par Pôle emploi et les caisses d'allocations familiales ou les caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) pour les travailleurs agricoles. Elle sera versée le 15 décembre et le 16 décembre, selon les cas.