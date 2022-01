VIDÉO - Prime inflation : trois bénéficiaires expliquent ce qu’ils vont en faire

"Elle pourra peut-être servir à me faire des petits plaisirs, mais c'est tout", regrette-t-elle. "Je ne peux pas l'intégrer dans mon budget, parce que tout a augmenté : l'électricité, le gaz…" D’autant que cette aide est ponctuelle : elle ne sera versée qu’une fois. "Elle est bienvenue en ce moment, mais après, ça reviendra pareil car les 100 euros, on ne les a pas tous les mois", regrette l’aide à domicile.

Les salariés ne sont pas les seuls à profiter de cette prime : certains étudiants y sont aussi éligibles. Les boursiers, comme Élise, une étudiante en droit de 23 ans, peuvent ainsi en bénéficier. La jeune femme a reçu ses 100 euros dès le mois dernier via le Crous, et en avait alors plus que jamais besoin. "Comme je n'avais pas encore commencé à percevoir mes APL (allocation logement, ndlr) et que j'étais tombée à découvert sur mon compte bancaire, cela m’a permis de combler ce trou", explique-t-elle.

L’étudiante a utilisé cette prime pour payer ses courses et quelques livres scolaires, si bien que l’enveloppe est déjà épuisée. "Les livres de droit coûtent cher, mais ce sont des dépenses obligatoires", regrette-t-elle. Après les salariés et étudiants, fonctionnaires et retraités seront les derniers à recevoir leur prime, et devront ainsi attendre encore quelques semaines.