Prix de l'énergie : les Français se ruent sur les poêles à bois pour se chauffer

Prix de l'installation, consommation... Les avantages sont multiples. Alors que les prix de plusieurs énergies ont grimpé ces derniers mois, les Français cherchent d'autres solutions que le chauffage au gaz ou à l'électricité. Une solution s'impose de plus en plus : celle du poêle à bois.

Pour LCI, Romain Dybiec s'est rendu en Gironde. Christine, qui fait tout juste poser un poêle à bois dans son salon, explique ses raisons : "Le gaz devient de plus en plus cher. (...) J'avais autrefois un foyer ouvert (une cheminée, ndlr) et ça me créait pas mal d'allergies. Et le foyer ouvert pollue en outre beaucoup, donc j'ai préféré opter pour ce genre de poêle".