Puis-je contester la régularisation demandée par mon fournisseur de gaz ou d'électricité ? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : mon fournisseur peut-il changer les heures creuses inscrites dans mon contrat ? Puis-je contester une régularisation de plusieurs centaines d'euros ? Qu'est-ce que je risque si je ne fais pas réviser ma chaudière ? Garance Pardigon répond à ces questions sur le plateau de Gilles Bouleau.

Mon fournisseur d'énergie peut-il changer les heures creuses et pleines prévues dans le contrat ?

Oui et inutile de lui lancer des noms d'oiseaux. Ce n’est pas votre fournisseur mais Enedis, la société qui gère le réseau d’électricité en France, qui est coupable. Le Code de l’énergie lui laisse le champ libre : Enedis doit simplement proposer huit heures creuses par jour au moins, réparties entre 12h et 17h et entre 20h et 8h du matin.

Le but, c’est d’équilibrer le réseau en incitant les consommateurs à faire partir leur machine à laver quand où il y a le moins de tension. Les plages horaires dépendent donc des usages des habitants d’une ville. Vous pouvez regarder ce qu’il en est chez vous directement sur le site d’Enedis. D’une année à l’autre, ces plages horaires peuvent aussi changer. Dans ce cas, Enedis doit prévenir votre fournisseur six mois à l’avance… et votre fournisseur doit vous prévenir dans la foulée de ce changement.

Il faut donc bien vérifier, à chaque changement, que ce type de contrat est toujours adapté à vos usages, grâce à ce simulateur par exemple. L’association 60 millions de consommateurs a récemment estimé que les clients abonnés au tarif heures creuses/heures pleines perdaient en moyenne 30 à 50 euros par an.