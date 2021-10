Puis-je différer le remboursement de mon crédit immobilier ? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : peut-on différer le remboursement de son crédit immobilier ? Mon fournisseur d'énergie peut-il m'obliger à installer un compteur Linky ? Faut-il impérativement faire appel à un professionnel pour entretenir sa cheminée ou peut-on le faire soi-même ? Garance Pardigon répond à ces questions sur le plateau de Gilles Bouleau.

J'ai un imprévu financier et je ne peux pas rembourser mon crédit... Est-ce que je peux différer le paiement des mensualités ?

Si et seulement si votre offre de prêt le prévoit. Il faut donc relire le contrat que vous avez signé avec la banque. Dans un contrat sur deux, la suspension du remboursement est prévue pendant 1 à 12 mois, comme l’explique Sandrine Allonier du site Vousfinancer. Mais attention, cela va allonger votre prêt d’autant… Et même si la démarche est gratuite, ce report va forcément générer des intérêts supplémentaires ! Par exemple, pour un prêt de 200.000 euros souscrit à 1,5 % sur 20 ans, suspendre ses mensualités de 965 euros hors assurance pendant trois mois rallonge la durée totale du prêt de quatre mois et engendre un surcoût de 885 euros.

Autre possibilité : moduler à la hausse ou à la baisse vos mensualités. C’est généralement possible à hauteur de 10 à 30%. Et ça peut être une option plus économique pour faire face aux imprévus !

À noter que pendant la crise sanitaire, l’Italie avait permis à ses administrés de suspendre le remboursement de leur prêt. En France, seules les PME avaient pu reporter sans frais les échéances de leurs crédits immobiliers.