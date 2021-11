Que peut faire un propriétaire dont l'appartement a été saccagé par un locataire ? Le 20H vous répond

La première chose à faire, c’est de faire constater les vices de préférence par un huissier de justice . Il pourra ainsi évaluer le préjudice et en faire état à la fois au vendeur et au notaire. Soit l’ancien propriétaire est de bonne foi et vous trouvez un arrangement à l’amiable, par exemple une prise en charge des réparations. Soit il ne l’est pas et vous n’échapperez pas à une procédure contentieuse pour obtenir une compensation équitable, voire faire annuler la vente pour non-conformité.

Je suis locataire d'un appartement très mal isolé. Mon propriétaire a-t-il l’obligation de faire travaux de rénovation thermique ?

Pas dans l’immédiat… Mais la législation va le pousser à agir dans les prochaines années, car elle va devenir plus contraignante pour les propriétaires des logements classés F ou G. Tout est détaillé ici par le ministère de la Transition écologique. À partir de 2023, plus d’augmentation de loyer possible. À partir de 2025, plus de mise en location possible, d’abord pour les logements classés G puis F à partir de 2028 et ensuite E à partir de 2034. Les sanctions concerneront non seulement les passoires thermiques mises en location, mais aussi celles mises en vente.

Les propriétaires pourront-ils bénéficier d’aide pour réaliser ces travaux ? Oui, à certaines conditions. L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) et les conseillers FAIRE de votre département peuvent vous aider à y voir plus clair.