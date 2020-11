Quel est le meilleur placement retraite ?

Un placement retraite doit s'effectuer avec réflexion. En effet, une erreur sera souvent irrécupérable et lourde de conséquences financières et morales. La liste des placements retraite disponibles en France est longue : PER, Assurance vie en fonds euros, SCPI, achat d'appartement locatif, PEA, contrat Madelin… Difficile de faire un choix et surtout s’assurer que ce choix de placer ses économies est le bon.

La SCPI est le meilleur placement retraite selon les experts pour se construire un futur complément de revenu pour une retraite heureuse. Par ailleurs, son fonctionnement est plus rassurant que celui d'un appartement locatif. Laurent Fages, consultant senior à La Centrale des SCPI, nous éclaire sur les motivations des investisseurs en parts de SCPI à crédit : « Ce sont généralement des quadras très attirés par la déduction des intérêts d'emprunts liés au prêt SCPI. Ce mécanisme permet de neutraliser une partie de la fiscalité et de bonifier le rendement. Ils sont également conscients que leur pension retraites sera médiocre. Notre service financement les accompagne au 01 44 56 00 23 pour trouver la meilleure offre de financement avec des taux avoisinants les 1% à 20 ans. C'est imbattable ! »

Un des autres avantages préférés des investisseurs en parts de SCPI est de pouvoir les souscrire à crédit pour percevoir un revenu différé dans le temps. Si vous décidez d'acheter vos SCPI à crédit, la mensualité bancaire sera remboursée en partie par les loyers du placement et à l'échéance de votre crédit vous bénéficierez d'une rente confortable à additionner à votre pension retraite. Une solution de préparation à la retraite idéale lorsqu’on est encore en activité et que l'on souhaite investir son argent dans la pierre de façon pro-active.

Le dernier point fort pour un épargnant d'un achat en parts de SCPI est de pouvoir faire fructifier un capital très puissamment sur une période déterminée. Si vous choisissez d'acheter vos parts de SCPI en démembrement temporaire de propriété, vous bénéficierez d'une décote sur le prix de la part et d'une absence totale de fiscalité durant la période choisie. Vous serez alors uniquement propriétaire de la nue-propriété et non de l'usufruit. Au terme de la durée, vous récupérerez votre pleine propriété soit plus de capital et donc mécaniquement plus de loyers. C'est un mode d'acquisition très rentable pour placer son argent si l'on accepte de le bloquer sur 5 ans ou 10 ans.

La Centrale des SCPI nous indique que les personnes dans une tranche d'imposition élevée et souhaitant faire grossir du capital sont très friands de ce type d'investissement non fiscalisée. Ce montage permet une optimisation fiscale et patrimoniale sans avoir à passer chez le notaire avec un résultat très efficace. Si vous disposez d'un capital compris entre 25.000 euros et 300.000 euros dont vous n'avez pas le besoin tout de suite pour votre retraite, l'achat de parts de SCPI en démembrement temporaire de propriété est probablement fait pour vous. Un achat de SCPI en démembrement temporaire de propriété est plus rassurant qu'un investissement en Bourse.

Thibault Le Coail, spécialiste du démembrement temporaire au sein La Centrale des SCPI, insiste sur le point suivant : « Nous avons créé une cellule spécialisée pour expliquer le démembrement temporaire de propriété. C'est très simple à comprendre avec l'aide de nos conseillers même pour un novice. Il ne faut pas hésiter à nous joindre au 01 44 56 00 23 pour avoir une simulation d'investissement personnalisée et recevoir de la documentation. »

Pour un actif ou un retraité, le démembrement temporaire en parts de SCPI est le meilleur placement retraite pour faire grossir du capital sur une période en prévision d'autres projet avec une prise de risque validée et adaptée.

Dans tous les cas de figure précédemment évoqués, la SCPI est transmissible au même titre qu'un bien immobilier et l'investisseur pourra bénéficier d'optimisation fiscale en bénéficiant de conseils de professionnels.

La crise sanitaire du Covid-19, par son ampleur, a fait passer au second plan de nombreux sujets primordiaux dont celui de la retraite. Néanmoins, rechercher un placement retraite performant est une problématique de nouveau prioritaire. La SCPI est incontestablement une voie à explorer pour sauver sa retraite. Faire appel à des sites spécialisés comme La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com) est recommandé pour être bien aiguiller. L'avantage de cette structure dynamique est qu'elle est totalement indépendante et vous oriente sur les meilleures SCPI sans aucun surcoût.

La SCPI devrait probablement garder son titre de meilleur placement retraite de très longue année et restera le placement qui aura fait trébucher l'assurance-vie en fonds euros dans la compétition du meilleur placement retraite.

Allocation de SCPI pour la retraite :