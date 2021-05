Consommation : la facture d'énergie "estimée" peut-être abusive

Vous vous rendez un jour dans un supermarché. Vous ne savez pas trop combien de tomates acheter et vous demandez conseil à un vendeur de fruits et légumes. Il vous répond qu’une famille de 4 personnes comme la vôtre consomme 10 tomates en se basant sur son expérience. Il vous les vend en estimant que vous mangez autant de fruits que ses précédents clients. Plus tard, en regardant votre carnet de recette, vous vous rendez compte qu’il vous en manque deux.

Pour les fournisseurs d’énergie, cette pratique devient la norme. Ils vous vendent souvent des forfaits qui se basent largement sur des consommations précédentes. C’est pourquoi ils vous demandent de relever votre ancien compteur 1 à 2 fois par an pour vérifier votre consommation et ajuster vos paiements si nécessaire. Or, le client peut considérer ces estimations comme abusives, a récemment jugé la Cour de cassation.