Construction : la garantie de dix ans exclut toute extension

La plus haute juridiction française a écarté cet argument et a donné raison à l’assureur. "La garantie décennale n’est pas un délai de "prescription" mais un délai de forclusion. La différence, c’est que si le premier peut être interrompu, relancé ou prolongé, le second ne le peut pas", expliquent les juges qui ajoutent que "la garantie décennale est un délai qui commence le jour de la réunion de réception des travaux et qui se termine dix ans plus tard, quoi qu’il arrive."

"Quelle que soit l’attitude de cette entreprise, qu’elle reconnaisse ou non sa responsabilité sur un mauvais travail et qu’elle y remédie, ce délai de garantie de dix ans ne sera pas relancé", juge la Cour. "Il s’agit d’un "délai d’épreuve", ou de mise à l’épreuve du travail réalisé, qui ne doit pas durer plus que la loi ne prévoit. Le travail de reprise des travaux initiaux n’est donc pas couvert par une nouvelle garantie de dix ans, mais seulement par la durée restante de la garantie initiale. Les discussions et les arrangements entre le client et l'entrepreneur ne modifient pas ce délai de garantie", concluent les juges.