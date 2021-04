Logement : vous pouvez faire résilier le bail de votre voisin en cas de fortes nuisances

Votre voisin joue frénétiquement de la trompette tard le soir, son appartement diffuse des odeurs pestilentielles, son animal de compagnie vient causer des dégâts dans les parties communes, ou encore, il organise de fréquentes et bruyantes beuveries. Autant de troubles qui risquent de perturber votre tranquillité, angoisser vos enfants, ou vous empêcher de télétravailler. La Cour de cassation vient d’énoncer le droit aux voisins d’une même copropriété de faire résilier son bail dans certaines conditions.

Le litige jugé implique une entreprise de mécanique, locataire d’un local au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété. Progressivement, les voisins se plaignent d’odeurs et de bruits. Pire, une partie d’entre eux reprochent au propriétaire du local de ne rien exiger à son locataire pour mettre fin à ces nuisances. Ils choisissent alors de saisir la justice. Ils obtiennent la résiliation du bail, l'expulsion de ce locataire et l'indemnisation de leur préjudice, à la fois à la charge du propriétaire et du locataire. "Une telle action en justice permettant à un tiers d'obtenir la résiliation d'un bail auquel il n'est pas partie est une atteinte à la liberté contractuelle du propriétaire et de son locataire", répondent alors les personnes incriminées.