Allocation adulte handicapé : seuls les revenus fiscaux déterminent son versement

Il existe plein de manières de gagner de l’argent : travailler et toucher un salaire, gagner au loto, hériter, remporter des paris sportifs, louer ses biens immobiliers, etc. La caisse d’allocation familiale (CAF) l’a bien compris. Les services fiscaux vous imposent de déclarer tous ces revenus et la CAF se base sur l’ensemble de ce que vous gagnez pour calculer vos droits. D’ailleurs, on peut lire sur son site que la CAF récupère automatiquement chaque année le montant de vos revenus directement auprès des impôts. Elle peut vous demander ponctuellement des précisions sur l’ensemble de ce que vous gagnez. Ainsi, vous pouvez ne rien toucher dans le cadre de votre travail et restez hors des clous requis pour percevoir l’allocation adulte handicapé (AAH). La Cour de cassation vient d’apporter son soutien juridique aux règles établies par la CAF.

L’affaire concerne une personne handicapée prétendant à toucher l’AAH. Il indique qu’il ne reçoit aucun revenu : il ne travaille pas, et même s’il détient une part dans une société civile immobilière (SCI), il n’a rien perçu les mois précédents sa déclaration. Or, la CAF observe auprès des impôts que sa SCI "perçoit des revenus fonciers et cette personne en détient une majorité des parts". Elle mentionne une fausse déclaration. L’allocataire se défend en arguant que ces revenus fonciers sont réduits à néant par le remboursement d'un crédit immobilier.