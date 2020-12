2020, année record pour l'épargne des Français

Entre le confinement et le couvre-feu, les Français ont été soumis à moins de tentations pour dépenser leur argent - notamment sur le plan des loisirs." On fait moins de voyage et on va moins au restaurant par exemple", indique un jeune homme. De fait, les occasions pour sortir son porte-monnaie deviennent plus rares. Un riverain déplore :"Quand vous enlevez tous les plaisirs de la vie, vous mettez de l'argent de côté, explique un homme avant d'ajouter, si vos revenus ne changent pas évidemment". Si certains ne peuvent plus claquer leurs deniers, d'autres choisissent aussi d'épargner par prudence.