Relocalisation : les vélos Mercier, marque emblématique du cyclisme, reviennent en France

Les Cycles Merciers ont donc choisi ce site pour y ouvrir leur unité de fabrication fin 2021 afin de produire des vélos mécaniques et électriques sous la marque du cycliste français Raymond Poulidor et de son homologue néerlandais Joop Zoetemelk, ainsi que des cycles sous marque de distributeur. D’ici cinq ans, 270 emplois vont être créés. Les travaux vont débuter en mars 2021 pour que l’usine soit opérationnelle à la fin de l’année. De plus, la marque prévoit de faire travailler la sous-traitance locale afin de proposer des vélos made in France.