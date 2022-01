Renault : des moteurs défectueux à l'origine d'une action collective d'automobilistes

CONTENTIEUX - Alors que plusieurs automobilistes se plaignent de moteurs défectueux, un avocat compte lancer une action collective contre Renault, Nissan et Dacia.

Vers un nouveau scandale dans le secteur automobile ? Dans le JDD, samedi, Me Christophe Lèguevaques s'est dit prêt à lancer une ­action collective conjointe contre Renault, Nissan et Dacia. En cause, une surconsommation d'huile en raison de moteurs défectueux "1.2 TCe", commercialisés entre 2012 et 2016. Pour l'avocat, qui s'est fait un nom en défendant les victimes des ­affaires AZF, Lévothyrox et ­chlordécone aux Antilles, l'affaire relève "du contentieux de masse".

"Plus de 120.000 véhicules impactés"

Ces moteurs utilisés par les trois constructeurs, ainsi que le groupe partenaire Mercedes, ont équipé près de 400.000 véhicules en France. Ce modèle est présent dans de nombreux véhicules, notamment les Clio 4, Mégane 2, Kadjar chez Renault, Duster, Dokker et Lodgy chez Dacia, Juke et Qasqai 2 chez Nissan et Citan chez Mercedes. Dans l'Hexagone, "on peut dire qu'il y a un peu plus de 120.000 véhicules impactés" par ces moteurs défectueux, complète Me Christophe Lèguevaques sur LCI. Comme Hugo, présent dans la vidéo en haut de l'article, les automobilistes se plaignent d'une surconsommation d'huile qui peut aboutir à la casse du moteur dès la barre des 50.000 km franchie. Un groupe Facebook nommé "Casse moteur Renault/Nissan 1.2 Tce & DIG-T" a été créé, comptant plus de 3.700 clients mécontents.

"90% des clients" ont reçu une prise en charge

Selon l'avocat, les industriels, toutes marques confondues, tergiversent volontairement et les clients finissent par se retrouver avec des procédures coûteuses et complexes. "On a pour l'instant l'impression que Renault veut gagner du temps et surtout de ne pas faire face à ses obligations", tance-t-il sur LCI et pour qui, seule une action collective peut "faire bouger les choses". En mai 2019, l'association UFC-Que choisir, alertée par de nombreux consommateurs, était déjà monté au créneau. "Si la justice fait droit à notre demande et reconnaît le groupe coupable pénalement, nos clients pourraient recevoir une indemnisation qui dépasse le prix d'achat de leur véhicule augmenté de divers préjudices", résume Me Christophe Lèguevaques au JDD.

Auprès de nos confrères, le groupe Renault a ­indiqué ne pas avoir eu connaissance de cette action. "90% des clients Renault et Nissan qui ont rencontré des problèmes avec ce moteur ont bénéficié d'une prise en charge", affirme un porte-parole du groupe, qui souligne agir "au cas par cas". Le constructeur fait aussi valoir que la surconsommation d'huile n'engage pas la sécurité de ses clients "même en cas de baisse de puissance".

