Résidences secondaires : qui sont les acheteurs ?

IMMOBILIER - Avec la pandémie, le marché des résidences secondaires connaît un regain d'activité spectaculaire. Mais quel est le profil de ces propriétaires attirés, pour la plupart, par l'appel du large ?

Les résidences secondaires ont le vent en poupe. Selon une étude de l’Insee, au début de l’année 2020, on en dénombrait 3,6 millions en France. Et la tendance n'a cessé de s'amplifier à la faveur des différents confinements et de la généralisation du télétravail.

Toute l'info sur Le 20h

Pour certains habitants des centres-villes, il s'agit de se rapprocher de plus en plus de la nature. Quand d’autres font cet achat pour anticiper la retraite et trouver la destination idéale : en majorité le bord de mer ou la montagne, puisque près de six résidences sur dix se trouvent sur les littoraux ou dans des territoires en altitude. Mais faut-il nécessairement gagner beaucoup d'argent pour s'offrir ce second logement ? L'image d'Épinal pousserait à répondre par l'affirmative, mais dans les faits, il n'en est rien. Selon l'Insee, chez les propriétaires, deux tiers des foyers gagnent moins de 6000 euros par mois. Anne et Jean-Jacques ont ainsi investi il y a dix ans à Bray-Dunes dans le Nord et ils ont juste dû faire des choix. "Plus de voyage, plus de dépenses inutiles, on a tout misé sur cette façon de vivre", témoigne le couple dans le JT de 20H, à voir dans la vidéo en tête de cet article.

Des prix en augmentation

Autre indicateur, elles sont souvent plus petites que les résidences principales : une sur quatre fait moins de 40 m², contre seulement une résidence principale sur dix. Il faut dire que sur les trois dernières années, les prix n'ont cessé d'augmenter sur le littoral et cela s'est accentué avec la crise sanitaire. "Aujourd'hui, on a constaté que les prix, qui étaient entre 3000 et 3500 euros le m², se situent davantage entre 4000 et 5000 euros", avance Charles Hyvonnet, négociateur pour l'agence Orpi Agemarine à Villers-sur-Mer (Calvados). Il faudra donc compter en moyenne 146.000 euros pour un bien d'une trentaine de m² en bord de mer. Résultat, les résidences secondaires sur le littoral sont, dans l’ensemble, plus souvent détenues par des ménages âgés. Sur le littoral du Var et des Alpes-Maritimes, environ trois résidences secondaires sur quatre le sont par des ménages dont la personne de référence a 60 ans ou plus (jusqu’à 79 % des résidences pour la communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée), rapporte l'Insee. Ceci est moins marqué, par exemple, sur le littoral des Hauts-de-France (67 %).

Lire aussi La Chronique éco : les prix des résidences secondaires montent

Ces différences se retrouvent aussi, de façon un peu moins prononcée, entre massifs montagneux. Les résidences secondaires de Corse ou des Alpes du Sud sont plus souvent détenues par des ménages âgés (74 % et 69 % ont 60 ans ou plus) que celles des Alpes du Nord ou des Vosges (65 % et 63 %).

V.F

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.