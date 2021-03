Assurance : pour son confort, c’est au client de notifier tout changement de situation

Pour éviter toute mauvaise surprise, ne faites confiance qu’à vous-même. La Cour de cassation vient de le rappeler. Une affaire, récemment jugée par la plus haute juridiction française, opposait un particulier et son courtier. Lors d’un cambriolage, le plaignant s’est fait voler quelque 200 000 euros de bijoux. Or, son contrat ne garantissait qu'un maximum de 60 000 euros d’indemnisation possible au titre des objets précieux.

L'assuré, victime du vol, a assigné en justice son courtier, lui réclamant la différence de 140 000 euros. Pour lui, "si ce courtier s'était renseigné de temps à autre sur l'évolution de la situation assurée et sur l'adéquation du contrat et des garanties souscrites, il aurait constaté l'insuffisance des garanties."