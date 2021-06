Restaurants : la crise sanitaire fait-elle gonfler l’addition ?

À sa réouverture le 9 juin dernier, toute la carte du restaurant a été remaniée et revue à la hausse de quelques euros. « Un cœur de Rumsteak Angus, avant on le vendait 23 euros. On a repris, maintenant on le vend 24 euros », assume ainsi le gérant.

Pour lui, cette revalorisation des tarifs est justifiée. « Il y a les prix des fournisseurs qui ont augmenté », souligne d’une part Quentin Hoffmann. Autre argument pour le gérant : l’investissement créé par la mise en place d’une terrasse éphémère. Celle-ci, comme toutes celles à Paris, sera cependant exonérée de taxes jusqu’à la fin de l’été.