Revente de cadeaux de Noël : déjà des centaines de milliers d'annonces sur les sites spécialisés

Un mois plus tard, au lendemain de Noël, les chiffres n'ont pas menti. Ce samedi, à 15h, près de 600.000 annonces avaient déjà été déposées sur le site de revente, une croissance de plus de 15% par rapport à 2020. Des milliers d'autres ont surgi chaque minute sur le site Leboncoin, site de référence de la revente, ou encore sur la plateforme eBay.

Et de la console de jeu, au survêtement, en passant par la canne à pêche, tout se revend. Cette année, parmi les produits les plus revendus sur le site de Rakuten, on retrouve les Lego Harry Potter et Star Wars, les jeux de société Skyjo ou Codenames mais aussi le jeu vidéo Fifa 2022 où la star française Kylian Mbappé prend bonne place sur la jaquette. Sans compter les livres : Après de Stephen King, la bande dessinée Astérix et le Griffon ou encore La prophétie des abeilles de Bernard Weber.

Depuis plusieurs années, internet, largement démocratisé, est devenu le canal préféré des Français pour revendre leurs cadeaux "ratés" en quelques clics seulement. Attention toutefois aux grands sites de e-commerce qui demandent souvent une adhésion, sous forme d'abonnement, pour retourner vos objets. Au revendeur ensuite de choisir, entre un tarif bas ou plus élevé, selon qu'il souhaite se débarrasser rapidement ou non du cadeau.